Xiaomi Sterilizzatore UV & Ricarica Wireless 10W: non può mancare a casa!

Punta alla doppia utilità con lo sterilizzatore UV con ricarica wireless 10W di Xiaomi YouPin, un accessorio decisamente irrinunciabile sia per motivi di igiene… ma soprattutto perché si tratta di un gadget tech che non può mancare sulla scrivania di ogni appassionato. E poi… è in sconto con Coupon, ovviamente!

Lo sterilizzatore UV per smartphone di Xiaomi YouPin… è anche un caricabatterie wireless!

Il nuovo sterilizzatore UV di Xiaomi YouPin è perfetto per la disinfezione del vostro smartphone e grazie al supporto alla ricarica wireless da 10W è possibile effettuare l'operazione di pulizia mentre il dispositivo è comodamente in ricarica. Una soluzione pratica ed un dispositivo che – come spesso accede con il brand cinese – offre due funzioni in uno. Ovviamente lo sterilizzatore UV è utile anche con altri prodotti oltre che con il telefono: è possibile, infatti, inserire gioielli, pennelli, bracciali, cuffie, penne, smartwatch e smartband, il mouse. Insomma, chi più ne ha più ne metta!

Il processo di disinfezione dura appena 15 minuti e si svolge nella massima sicurezza. Provando ad aprire il dispositivo durante la pulizia, questo si spegne automaticamente. In basso trovate il link all'acquisto dallo store GearBest, insieme al codice sconto da utilizzare.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.



💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla Cina!

⭐️ Se hai fame di notizie, segui GizChina su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti .