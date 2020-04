Xiaomi ha lanciato uno stendibiancheria da soffitto smart

Quasi ad un anno di distanza dalla sua prima asciugatrice smart salvaspazio, la compagnia di Lei Jun torna alla carica con un modello rinnovato. Sale l'asticella del prezzo ma il prodotto Xiaomi diventa ancora più capiente, tanto da considerarsi un vero e proprio stendibiancheria da soffitto smart. Andiamo a scoprire come funziona questa novità e cos'ha da offrire agli appassionati del brand.

Xiaomi YouPin dà il benvenuto alla nuova asciugatrice stendibiancheria da soffitto con funzionalità smart

Come per il primo capitolo, ci troviamo di fronte ad una soluzione salvaspazio da appendere al soffitto, in modo da non andare ad impattare con l'ambiente circostante. Lo stendibiancheria da soffito smart di Xiaomi presenta un design abbastanza semplice e minimale, composto da una lampada centrale ed un sostegno in grado di sopportare fino a 35 Kg di biancheria (con 24 fori). Il dispositivo è in grado di raggiungere i 2.2 metri e può essere controllato sia tramite una pulsantiera che grazie all'app del brand.

Inoltre è presente anche il supporto ai comandi vocali e gli utenti cinesi possono utilizzare XiaoAI. Come anticipato poco sopra, il prodotto presente una lampada LED destinata all'asciugatura dei vestiti, anche in questo caso gestibile in modo smart. Presente all'appello un motore con quattro sistemi di protezione, in modo da evitare problemi di surriscaldamento. Il corpo dello stendibiancheria da soffitto smart di Xiaomi è realizzato in ABS e PC, con sezioni in lega di alluminio (ultra leggero e restistente).

Il nuovo prodotto della casa cinese è stato lanciato in crowdfunding sulla piattaforma YouPin al prezzo di 849 yuan, circa 109€ al cambio attuale, a partire da oggi.

