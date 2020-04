Xiaomi Smate: l’asciugacapelli a ioni negativi è in sconto di 15€

Le offerte di Banggood targate Xiaomi non si fermano mai e, anche oggi, domenica 26 aprile, potrete trovare pane per i vostri denti. Tra le migliori proposte dello store troviamo infatti un'offerta lampo sull'asciugacapelli minimal del brand: Xiaomi Smate, un prodotto portatile ma potente e di ottima fattura.

Il phon Xiaomi Smate è il prodotto ideale per i viaggi

Il phon Xiaomi Smate, come accennato, è ideato proprio per la portabilità. A spiccare immediatamente sono quindi le dimensioni extra contenute del prodotto (220 x 66.4 x 137 mm) che a dispetto delle dimensioni, però, dimostra di essere un dispositivo altamente performante.

Troviamo infatti una potenza di 1800W ed un getto d'aria, regolabile a due velocità, a ioni negativi, utilizzati per eliminare l'elettricità statica dalla superficie dei capelli. Oltre alle capacità del prodotto, non possiamo non apprezzare poi il design fornito da Xiaomi che richiama (in linea di massima) tutti i prodotti del brand. Abbiamo quindi un aspetto minimal dato dall'utilizzo di un unico colore con finiture opache e l'assenza di ingombri lungo il corpo del prodotto.

Come abbiamo già accennato l'asciugacapelli Xiaomi Smate si presta perfettamente alla portabilità e, solo per pochi giorni grazie all'offerta lampo Banggood potrete acquistarlo con uno sconto di 15€.