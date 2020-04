Lo store Banggood propone una nuova offerta in salsa Xiaomi, Smartmi Pure Humidifier 2, l'umidificatore smart che rinfresca e igienizza l'aria, disponibile a prezzo scontato grazie al Coupon dedicato.

Xiaomi Smartmi Pure Humidifier 2: aria fresca e pulita per tutta la famiglia | Coupon

L'umidificatore Smartmi Pure Humidifier 2 – realizzato da una delle principali partner di Xiaomi – è una soluzione smart caratterizzata dal solito design minimal ed elegante del brand cinese. Il dispositivo umidifica e rinfresca l'ambiente e può essere anche utilizzato come diffusore di oli essenziali (da inserire nell'acqua presente nel contenitore da 4L). Altra importante caratteristica è la sua funzione igienizzante: realizzato in materiali ad alta efficienza antibatterica, il prodotto contribuisce ad ottenere un'aria più sana e pulita.

