La prima smart TV OLED di Xiaomi sta per arrivare

Era fine 2019 quando la dirigenza incaricata di Xiaomi confermava la volontà di voler adoperarsi della tecnologia OLED. Non sugli smartphone, dove è ampiamente utilizzata da anni, quanto sulle smart TV. Anche se il produttore primeggia (in Asia) nel settore, ad oggi non esiste nessun modello che non sia dotato di uno schermo LCD. Questo cambierà nel corso del 2020 e, secondo quest'ultimo leak, potrebbe non mancare poi così tanto.

Xiaomi non vuole essere da meno a Huawei, con la produzione della propria TV OLED

In realtà non è un vero e proprio leak, dato che l'immagine sarebbe stata postata dallo stesso general manager del dipartimento TV di Xiaomi. Nella foto viene citato l'inedito modello Xiaomi L65M5-OD, specificando la certificazione per il supporto al formato Dolby Vision. Sarebbe così anche la prima smart TV dell'azienda ad avere una tecnologia HDR più evoluta rispetto all'HDR10+ visto sull'ultimo Xiaomi Mi TV 5 Pro.

Non viene esplicitamente menzionata la tecnologia OLED, ma la sigla “OD” punterebbe proprio in questa direzione. La numerazione “65”, poi, indicherebbe una diagonale da 65″. Trattandosi di un prodotto destinato alla fascia premium, è probabile che possa integrare anch'esso la tecnologia 8K.

