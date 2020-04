Xiaomi Smart Door Bell 2: il nuovo campanello vi semplifica la vita

In Italia ancora non è così, ma in Cina il parco dispositivi di Xiaomi permette di brandizzare tutta la casa e renderla quanto più domotica possibile. Per celebrare il Mi Festival stanno venendo lanciati numerosi prodotti: videocamere di sicurezza, smartwatch per bambini, ed anche un nuovo Redmi Note 9S. Ma non finisce qua, perché c'è anche lo Xiaomi Smart Door Bell 2, il nuovo modello del campanello smart Xiaomi.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi: il mercato dei tablet è ancora vivo: arriva Mi Pad 5?

Lo Xiaomi Smart Door Bell 2 è il nuovo campanello intelligente

La funzione per cui è principalmente utile questo Xiaomi Smart Door Bell 2 deriva dall'integrazione di una videocamera. Si tratta a tutti gli effetti di un normale campanello, dotato di pulsante per suonare il citofono e microfono. Abbinato ad esso c'è un piccolo speaker da posizionare laddove si ha bisogno di sentire il visitatore suonare il campanello. Questo libera dal vincolo di avere la cassa tradizionalmente accanto alla porta d'ingresso, con eventuali problemi nel caso in cui ci si trovi in un punto della casa dove non si sente alla perfezione.

L'utilità aggiuntiva di avere un sensore 1080p a 100° è quella di poter vedere dallo smartphone chi ci sia alla porta, tramite l'app dedicata. Questo sensore è coadiuvato da un sistema AI in grado di capire se ci sia una figura umana vicino alla porta (fino a 5 metri di raggio), informandoci di conseguenza. C'è anche un sensore IR, incaricato di filmare la scena anche di notte o in assenza di luce adeguata.

Essendo collegato allo smartphone, può informarci anche in remoto se qualcuno è venuto in visita. È così possibile anche parlare con la persona da fuori casa, informandola che non ci siamo e che torneremo fra un tot. Il tutto ad un prezzo di 199 yuan, circa 26€.

Xiaomi ha lanciato anche un modello Lite di questo campanello smart, con un sensore 720p e con un range di 3 metri per captare le persone alla porta. In questo caso il prezzo cala a 99 yuan, circa 12€.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu