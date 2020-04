Xiaomi ribadisce: la garanzia vale con lo sblocco del bootloader, ma occhio

Uno dei motivi per i quali Xiaomi si è fatta apprezzare dalla sempre puntigliosa utenza online è la propensione al modding. La stessa MIUI nasce come personalizzazione di Android ed è finita per diventare una elle UI più apprezzate al mondo. La vasta diffusione dei suoi smartphone, per di più a prezzi competitivi, ha fatto nascere una nutrita community del modding. Sono molteplici le custom ROM disponibili per i molteplici modelli, specialmente della serie Redmi. Per quanto l'azienda chiuda un occhio verso il mondo open source di Android, non significa che tutto sia concesso. Per questo, ogni volta che si parla di sblocco del bootloader, c'è chi si pone dubbi sulla legittimità di questa procedura.

Lo sblocco del bootloader non invalida la garanzia per Xiaomi, ma il modding è sconsigliato

Già in passato Xiaomi si è esposta in merito, chiarendo la situazione attorno allo sblocco del bootloader. Ma è passato del tempo, le cose cambiano e le persone dimenticano. Per questo c'è chi di recente si è nuovamente esposto il dubbio: effettuarlo invalida la garanzia?

Hi, we would like to inform you that by just unlocking the bootloader your device warranty will not be void. However, if the device crashes/bricks due to Custom ROM the device will be serviced out of Warranty. We would strongly recommend you to continue use your device with MIUI. — Mi India Support (@MiIndiaSupport) April 20, 2020

Per nostra fortuna, la risposta è no. Sbloccare il bootloader sul vostro smartphone Xiaomi, Redmi o POCO che sia non annulla la garanzia. Il motivo è presto detto: la diffusione ed il testing delle MIUI Developer, potendo così essere installate non dovendo agire tramite rilascio OTA. Per questo eseguire lo sblocco è possibile, per quanto negli anni questa pratica sia stata non poco rallentata. Questo a causa dei problemi di ROM farlocche installate sui telefoni dai rivenditori di terze parti, con eventuali problemi di malware, adware e schifezze varie.

Xiaomi ha tenuto a specificare, però, che non mancano conseguenze, nel caso ci siano problematiche derivanti da queste manovre. Fate attenzione, perché se con l'installazione di custom ROM finiste per danneggiare o brickare lo smartphone, non vi verrà fatto passare in garanzia.

