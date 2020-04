Xiaomi: raggiunte 100 milioni di spedizioni nel mercato wearable, in soli 6 anni

Da quando Xiaomi è arrivata ufficialmente sul mercato, si è prodigata fin da subito nella realizzazione di tanti prodotti differenti. Oltre gli smartphone, dunque, ha dedicato parte delle proprie risorse anche ad altri dispositivi, come i wearable. Sono celebri le varie Mi Band che, nel corso di questi anni, hanno saputo conquistare la fiducia di molti utenti, anche qui in Europa. Sembra, infatti, che grazie a questa serie il brand abbia raggiunto un record impressionante.

100 milioni di vendite tra il 2014 e il 2019

Stando a quanto mostrato da un rapporto IDC, la linea di prodotti indossabili di Xiaomi ha raggiunto da poco 100 milioni di spedizioni. Si tratta di un numero davvero impressionante, soprattutto se pensiamo che questo risultato è stato raggiunto in soli 6 anni. Mi Band, con tutte le sue varie versioni, ha saputo trascinare il mercato verso il successo, mostrando sempre un rapporto qualità-prezzo tra i primi della categoria.

Su Weibo, però, sembra che il brand cinese abbia lasciato intendere l'arrivo di una nuova Mi Band. Non è ancora trapelato praticamente nulla in merito alla Mi Band 5, ma forse il 3 aprile l'azienda potrebbe stupire tutti lanciandola sul mercato. Doveroso specificare, poi, come il 1° aprile sia lecito credere sempre alla bufala. Speriamo, però, che in questo caso non sia proprio così.

