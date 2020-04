Xiaomi: nuovo Powerbank da 20.000mAh, in arrivo il 9 Aprile

Dando un'occhiata a tutti i dispositivi prodotti in questi anni da Xiaomi, troviamo tanti device differenti. Non si tratta spesso di smartphone ma, solitamente, il brand rimane molto attento agli accessori afferenti a questa categoria di terminali. Motivo per cui, nel corso degli anni, sono stati lanciati diversi powerbank sul mercato. Non ultimo, dunque, quello da 20.000mAh, dotato di ricarica wireless da 30W, che dovrebbe uscire il 9 aprile.

Xiaomi Powerbank sarà disponibile in due versioni

Stando a quanto mostrato nel poster ufficiale, pare che Xiaomi arriverà presto sul mercato con un powerbank da 20.000mAh. Questo dovrebbe essere proposto con materiali premium, essendo disponibile di fatto in due versioni differenti. Da un lato, infatti, troverà spazio un modello in pelle, mentre dall'altro una versione in ceramica. Non cambiano, però, le caratteristiche interne. Avremo a disposizione, quindi, una ricarica rapida wireless da 30W, pensata proprio per ricaricare il nuovo Mi 10 Pro.

Questo dispositivo sarà dotato anche di un ingresso USB Type-C, del supporto all'applicazione Mijia e di una potenza di ricarica massima pari a 65W (via cavo). Questo vi permetterà, dunque, di ricaricare all'occorrenza anche un comune notebook.

Questo dispositivo, nella versione in pelle, presenterà un prezzo di 349 yuan, circa 45 euro al cambio attuale. Nell'altra variante, in ceramica, il costo sarà di 399 yuan, quindi 51 euro. Come detto in precedenza, il prodotto dovrebbe essere disponibile a partire dal 9 aprile.

