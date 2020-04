Xiaomi Mi 9, OnePlus 7 Pro ed altri: Android 10 Stabile… con la custom ROM Paranoid Android

Come gli appassionati di modding sanno bene, il mondo delle custom ROM è decisamente vasto e non si limita alla sola (affidabilissima) LineageOS. Tra le soluzioni più quotare spunta anche Paranoid Android, che in queste ore ha dato il via al rilascio alla nuova release Stabile basata su Android 10 per vari smartphone, tra cui anche numerosi modelli Xiaomi e OnePlus.

Paranoid Android: ecco i primi modelli Xiaomi e OnePlus (e non solo) a ricevere Android 10 Stabile

Ricca di funzionalità e personalizzazioni, senza ovviamente rinunciare alla fluidità, Paranoid Android è una delle più conosciute custom ROM sulla piazza. Il team di sviluppo – dopo una fase beta che dura dallo scorso Ottobre – ha cominciato il rilascio di Android 10 in versione Stabile. Di seguito trovate gli smartphone Xiaomi e OnePlus supportati dalla nuova release di Paranoid Android.

Oltre ai modelli dei brand citati sono presenti anche altri tre smartphone: Essential Phone e due modelli targati ASUS. Di seguito trovate i link al download (se siete interessati).

