Un sacco di accessori Xiaomi sono in arrivo in Europa

Sin dagli albori, Xiaomi ha dimostrato una spiccata propensione a voler offrire un'ecosistema quanto più ricco possibile. Per questo in tanti si sono dimostrati delusi nello scoprire che il debutto in Europa non è stato accompagnato da molteplici prodotti. All'inizio erano disponibili soltanto gli smartphone e poco più, ma ad oggi è possibile ritenersi abbastanza soddisfatti. La strada è ancora lunga per arrivare ai fasti della Cina, dove è possibile acquistare una miriade di gadget di vario stampo. Fatto sta che nei prossimi mesi arriveranno diversi nuovi accessori nel continente, secondo quest'ultimo leak.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi Note 10 Lite: un nuovo penta camera, in Europa da maggio?

Guardate quali accessori verranno portati ufficialmente da Xiaomi per noi in Europa

Here's the entire list of Xiaomi's Smart IoT products that will be launching in Europe in upcoming months!

Thanks to my exclusive Chinese source 😉 pic.twitter.com/qQMH3FTGyX — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) April 16, 2020

Aprile

È bene specifiche che il post del leaker Sudhanshu specifica che saranno accessori Xiaomi per l'Europa, quindi non è ben chiaro se ci saranno differenze per l'Italia. Detto questo, il mese di aprile vedrebbe l'ingresso nel catalogo del Mi Robot Vacuum Mop Pro e delle ultime Mi True Wireless Earphones 2 lanciate con Mi 10.

Maggio

A seguire, durante maggio, dovrebbero arrivare il Mi AIoT Router AC2350, modello inferiore rispetto al top di gamma AX3600, il Mi Robot Vacuum Mop 1C e la inedita Mi TV Stick. Quest'ultima dovrebbe essere una variante in salsa Xiaomi della Amazon Fire Stick.

Giugno

L'estate si dovrebbe rivelare molto densa di novità per Xiaomi, a partire dal sempre gradito ventilatore Mi Smart Standing Fan 1C. Parlando di domotica, il Mi Smart Home Hub sarà accompagnato da Mi Temperature & Humidity Monitor 2 per monitorare gli ambienti domestici, oltre che dalla Mi LED Smart Bulb White. Ci sarà anche una nuova videocamera di sicurezza, ovvero la Mi Home Security Camera 1080p con attacco magnetico.

Luglio

Finiamo in bellezza a luglio con addirittura 3 modelli di monopattino elettrico di Xiaomi: 1S, Lite e Pro 2. Anche in questo caso, come per la Mi TV Stick, dovrebbero esserci dei modelli mai visti finora. Non mancherà un altro modello più avanzato di ventilatore, il Mi Smart Standing Fan Pro, così come un altro Mi Robot Vacuum Mop Essential. Inoltre, sarebbero portati anche il Mi Light Sensor e la simpatica stampante portatile Mi Portable Photo Printer.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu