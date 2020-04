Xiaomi lancia due nuove cuffie Bluetooth a basso costo

Il keynote odierno non ha visto la presentazione soltanto di Xiaomi Mi 10 Youth Edition e MIUI 12. Le novità hardware comprendono anche due nuove cuffie Bluetooth, di diversa tipologia ma destinate in entrambi i casi alla fascia economica. Il modello più rilevante si chiama Xiaomi Line Free, mentre l'altro, dedito alle chiamate, sono le Mi Bluetooth Headset Youth Edition.

Due nuovi modelli di cuffie Bluetooth arrivano da Xiaomi: ecco caratteristiche e prezzi

Le Xiaomi Line Free non sono cuffie TWS, bensì cuffie Bluetooth comunque dotate di cavo per collegare fra loro i due auricolari. Disponibili in due colorazioni, Black e Grey, hanno una finitura sabbiata per una migliore resa estetica. Non si tratterà del prodotto più premium, ma integrano comunque il supporto al codec aptX Adaptive targata Qualcomm. Oltre ad un bitrate fino a 20 kbps, garantisce una latenza di circa 50/80 ms, profondità di 24 bit e campionamento a 48 kHz.

Al loro interno, infatti, c'è il chipset QCC5125 del chipmaker statunitense, comprensivo della combo DSP e riduzione del rumore cVc per una migliore qualità in fase di chiamata ed ascolto. C'è poi una batteria da 9 ore di autonomia, ricaricabile via USB Type-C: in 10 minuti si ottiene una carica di almeno 2.5 ore. Oltre ai tasti fisici sul controller inline, il microfono permette il supporto vocale XiaoAI, Google Assistant e Siri. Verranno vendute sullo store ufficiale a 199 yuan, circa 26€.

L'altro modello sono le Xiaomi Mi Bluetooth Headset Youth Edition e, come intuite dall'immagine, sono pensate prettamente per le chiamate. Anche perché si tratta di un singolo auricolare da tenere all'orecchio, con un peso di soli 6.5 g. Una volta effettuato il pairing tramite Bluetooth 5.0 (fino a 2 dispositivi simultanei), è possibile interfacciarcisi tramite i pulsanti fisici integrati. Non ha un sistema di cancellazione del rumore, ma il DSP permette comunque un minimo di soppressione di rumore ed interferenze. In questo caso la batteria garantisce un massimo di 80 ore in standby, mentre il prezzo è di 59 yuan, circa 7.5€.

