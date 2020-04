Xiaomi presenta la nuova MIUI Camera: questi gli smartphone supportati

L'arrivo della MIUI 12 e dell'elenco ufficiale dei dispositivi che riceveranno il tanto agognato update ha sancito il debutto anche di varie migliorie per la UI del brand e le app ad essa collegate. Durante l'evento di lancio Xiaomi ha dato poco spazio (per motivi di tempo) alla nuova MIUI Camera, ma ora ecco che arriva un breve focus sulle novità insieme alla lista degli smartphone supportati.

MIUI Camera: le novità mostrate in un video

Tanti dettagli sono già stati svelati nei giorni scorsi, sia per quanto riguarda la nuova interfaccia che per varie funzionalità. Vi rimandiamo qui per ulteriori dettagli mentre di seguito ci concentreremo sulle novità annunciate sui social dalla casa cinese. Il video pubblicato in alto è una panoramica delle varie caratteristiche introdotte da Xiaomi nella nuova versione della MIUI Camera. Precisamente troviamo:

Magic Clone (consente al soggetto di una foto di comparire più volte nell'immagine, in diverse posizioni);

Magic Kaleidoscope;

opzione per scattare con un singolo tap ed effettuare riprese con la pressione prolungata;

opzione per modificare il layout;

temi e colori personalizzati;

nuovi suoni.

Inoltre saranno introdotte funzionalità specifiche per i dispositivi dotati di un comparto fotografico particolare, come nel caso di quelli con zoom 50X e sensori da 108 MP.

Smartphone Xiaomi / Redmi supportati

Per quanto riguarda i dispositivi supportati, il rilascio della MIUI Camera segue quella della MIUI 12 China Beta, per poi andare a confluire nella release stabile:

Aprile 2020: Mi 9, Mi 9 Explorer Edition, Mi 9 Pro 5G, Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium Edition, Mi CC9 Pro, Mi 9 SE, Redmi Note 7 Pro, Mi CC9, Redmi Note 8 Pro, Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro, Redmi K30 Pro Zoom Edition.

Maggio 2020: Redmi Note 7, Mi 8, Mi 8 Explorer, Mi 8 Screen Fingerprint Edition, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 8 SE;

Giugno 2020: Mi 10 Youth Edition, Redmi K30 5G, Redmi K30 4G, Redmi K20 , Mi CC9e, Redmi 8A, Redmi 8, Redmi 7A, Redmi 7.



