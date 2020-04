Xiaomi non crede nella concorrenza di iPhone 9 (SE2)

Non abbiamo ancora una data precisa di rilascio ma iPhone 9 (SE2) potrebbe presto vedere la luce. Apple sta lavorando a questo prodotto già da diverso tempo e, probabilmente, lo avrebbe lanciato sul mercato molto prima se non fosse scoppiata l'attuale epidemia di Coronavirus (Covid-19). Malgrado questo, comunque, tale device potrebbe dare fastidio a qualche altro concorrente. Se il prezzo dovesse essere basso, infatti, un brand come Xiaomi potrebbe sentirsi minacciato, soprattutto in Cina. Sembra, però, che le cose stiano diversamente.

Xiaomi consiglia di puntare sui device 5G

Stando alle ultime dichiarazioni in merito ad iPhone 9, Xiaomi non crede che tale prodotto costituirà un gran concorrente nella fascia media. Secondo il brand cinese, infatti, il dispositivo non verrà proposto ad un prezzo troppo interessante, tanto da attirare anche utenti più attenti al rapporto qualità-prezzo. Secondo le ultime dichiarazioni di Pan Jiutang, un partner di Xiaomi, il costo di questo prodotto rimarrà comunque elevato, non proponendo poi neanche chissà quali innovazioni in ambito tecnico. Questo, infatti, molto probabilmente sarà ancorato ancora alla tecnologia 4G.

Xiaomi consiglia di spostarsi verso una scelta differente, puntando nel 2020 verso uno smartphone dotato del nuovo standard di rete. Da qualche tempo, infatti, in Cina è letteralmente spopolato il 5G. Questo porterà, quindi, ad un abbassamento delle richieste economiche per i device con 4G, che sicuramente potranno scendere anche sotto i 2.000 yuan, circa 250 euro. Se iPhone 9 dovesse, però, scendere sotto la cifra di 2.999 yuan, quindi circa 400 euro, allora potrebbe davvero conquistare una buona fetta di mercato.

