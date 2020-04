Xiaomi e Always-On Display: integrazione con i Temi della MIUI

Continuano ad affastellarsi le notizie su come sarà fatta la MIUI 12, la nuova UI che Xiaomi ha in serbo per dare una rinfrescata ai propri smartphone. Se siamo in grado di stilare una lista delle novità è anche grazie alle stesse app che, nella loro ultima versione Beta, contengono utili informazioni. È stato il caso dell'app Mi Community, grazie alla quale abbiamo scoperto varie modifiche all'interfaccia. E adesso anche l'ultima versione beta dell'app Temi ci rivela cosa accadrà all'opzione relativa all'Always-On Display.

LEGGI ANCHE:

Un sacco di accessori Xiaomi sono in arrivo in Europa

Xiaomi sta spostando le opzioni di Always-On Display nei Temi della MIUI

Da quando Xiaomi, così come tanti altri produttori, ha virato sulla tecnologia OLED per i propri smartphone di fascia alta e medio/alta, l'utilità dell'Always-On Display si rivela sempre alta. Introdotta con la MIUI 11, questa funzione permette di avere una panoramica su elementi come orario, data e soprattutto notifiche anche a schermo spunto. E visto che la MIUI è famosa per il suo grado di personalizzazione, Xiaomi ha ben pensato di integrarla anche nell'AOD.

È così possibile non soltanto avere vari tipi di orologio sulla lock screen, ma anche illustrazioni di stampo perlopiù kawaii. Forse anche per questo Xiaomi ha deciso di spostare la sezione AOD all'interno dell'app Temi. Così facendo, si raggruppano più personalizzazioni sotto un unico tetto, rendendo il tutto meno dispersivo possibile. Ma la modifica più importante è che, così facendo, sarà possibile avere nuovi AOD senza necessariamente attendere un update da parte di Xiaomi. Gli sviluppatori di terze parti potranno arricchirne il database.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu