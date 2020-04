Xiaomi svela il Tema Scuro 2.0 della MIUI 12: ecco come funziona

Xiaomi ha dato il via al rilascio dell'ultima MIUI 11 per vari modelli del brand, portando con sé anche la Dark Mode. Tuttavia al momento non tutti i modelli supportano questa modalità a livello di sistema e alcune app di terze parti continuano ad essere visualizzate con i colori normali. Uno degli sviluppatori del team di Xiaomi ha confermato che nella prossima MIUI 12 sarà possibile beneficiare di un tema scuro globale, in modo da risolvere questa problematica.

Aggiornamento 21/04: Xiaomi ha alzato il sipario sulla suo Tema Scuro 2.0. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

MIUI 12 e tema scuro globale: prime conferme da Xiaomi

Insomma, il tema scuro globale della MIUI 12 sarà in grado di forzare le applicazioni di terze parti, in modo da poter ottenere un tema scuro a tutto tondo. Oltre a questa novità, il developer ha chiarito anche sul motivo per cui non è possibile utilizzare GIF personalizzate come sfondi per l'Always-On Display. Se per voi la risposta è scontata, beh, non lo è per tutto e il membro dello staff di Xiaomi ha chiarito che il consumo energetico dell'AOD sarebbe troppo elevato, quindi meglio non supportare questa funzionalità in modo da mantenere un'autonomia accettabile.

Tornando alla MIUI 12, il mese scorso Xu Jieyun – General Manager della sezione PR del brand – ha già confermato che l'azienda cinese è al lavoro sulla nuova interfaccia e che ne vedremo delle belle, anche se ci sarà da attendere. Ovviamente si tratta di discorsi prematuri, visto che vorrà almeno un anno prima del debutto della prossima MIUI.

Ecco il Tema Scuro 2.0 della MIUI 12 | Aggiornamento 21/04

Dopo le prime indiscrezioni sulla Dark Mode globale, Xiaomi torna a parlare di questa funzionalità a poche ore dalla conferma in merito alla data di presentazione della MIUI 12. La compagnia di Lei Jun ha svelato ufficialmente il suo Tema Scuro 2.0, una soluzione in grado di raggiungere una copertura globale con 42 applicazioni di sistema coinvolte e circa 20 app di vario tipo personalizzate dal brand. Oltre a queste andranno ad aggiungersi tanti altri software di terze parti, pronti a supportare i nuovi algoritmi di colore di Xiaomi.

Come si evince anche nelle varie immagini, una volta attivata la modalità scura, il dispositivo è in grado di regolare l'intensità del colore, virando verso tonalità più scure. Unica limitazione è la presenza di Android 10 e versioni successive: i modelli fermi ad una release precedente non potranno beneficiare di questa novità della MIUI 12.

