La nuova UI fotografica della MIUI 12 di Xiaomi appare in rete

Da quando è avvenuto lo stop allo sviluppo della MIUI 11 Developer, i rumors sulla MIUI 12 si sono prontamente intensificati. Per il momento soltanto il logo è stato confermato, mentre non c'è ancora una data di rilascio ufficiale. Non dovrebbe mancare molto, però, vista la quantità di notizie che stanno trapelando in rete in queste settimane. A partire dalla presunta lista degli smartphone Xiaomi e Redmi che dovrebbero riceverla per primi. Abbiamo già stilato un articolo dedicato con tutte le novità che dovremmo vedere a bordo dalla nuova versione della UI. Adesso siamo in grado di scoprire anche come dovrebbe presentarsi la nuova app Fotocamera, anche se non aspettatevi grandi stravolgimenti.

Varie novità per la MIUI 12, fra cui l'app Fotocamera: ecco cosa cambierà

In questi due primi screenshots potete vedere a paragone la UI fotografica dell'attuale MIUI 11 con quella relativa alla MIUI 12. Come potete vedere, i cambiamenti sono minimi e riguardano apparentemente solo la barra superiore, soprattutto graficamente. Vediamo anche l'aggiunta del pulsante relativo alla scelta della risoluzione con cui scattare, non più relegata alle opzioni fra le impostazioni.

L'altra novità riguarderebbe l'interfaccia relativa alla scelta dello zoom. Questa sopra è l'animazione attuale, con la solita barra orizzontale da far scorrere per settare la lunghezza focale con cui realizzare lo scatto.

Con la nuova UI della MIUI 12 la barra viene spostata sotto, subito sopra al tasto Shutter. Al suo posto nel viewfinder viene inserita una serie di pulsanti relativi ai vari gradi della focale. Così facendo, è più semplice scalare fra i vari 0.6x, 1x, 2x e così via.

Si presume che la prima release della MIUI 12 dovrebbe avvenire a fine aprile, pertanto continuate a seguirci per avere tutti gli aggiornamenti del caso.

