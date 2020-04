Questa app vi dice se il vostro Xiaomi avrà la MIUI 12, ma i dubbi ci sono

Si è parlato a più riprese della MIUI 12, di come sarà fatta, di cosa comporterà la sua introduzione e di quando ciò avverrà. È anche stata fatta trapelare una presunta lista dei modelli che dovrebbero riceverla nel corso dei mesi. Una lista che, però, era alquanto incompleta, listando praticamente tutti i modelli usciti negli ultimi tempi e poco più. Per questo c'è chi ha pensato a soddisfare questa curiosità in maniera apparentemente più precisa. Da questa voglia è nata una vera e propria app dedicata contenente quelli che sarebbero i modelli compatibili.

LEGGI ANCHE:

Un sacco di accessori Xiaomi sono in arrivo in Europa

Volete sapere se il vostro smartphone Xiaomi riceverà la MIUI 12? C'è un'app per i più curiosi

L'app si chiama MIUI 12 Eligibility Test: anche se in Early Access, è comunque già in grado di dirvi se lo smartphone che avete sarà aggiornato. Attenzione, però, perché non trattandosi di niente di ufficiale, va tutto preso con le dovute pinze. Gli sviluppatori non hanno specificato in base a cosa siano in grado di confermare o smentire la compatibilità di un modello piuttosto che di un altro.

Usarla è molto semplice: vi basta scaricarla dal link qua sotto, installarla sul vostro smartphone Xiaomi, Redmi o POCO che sia. A quel punto l'app capirà su quale modello la state facendo girare e vi dirà se la MIUI 12 arriverà o meno. In caso non riuscisse a capire quale modello è, potete sempre cliccare su “Click here” e sceglierlo dalla lista.

Come ho già specificato, la sua attendibilità è tutta da constatare. Anche perché ho estratto la lista dei modelli compatibili e non e qualcosa non torna. Per dire, secondo l'app Xiaomi Mi 6 non sarà aggiornato, mentre i più anacronistici e meno diffusi Mi 5S/5S Plus sì. In caso foste curiosi, qua di seguito trovate la lista completa:

Modelli compatibili con la MIUI 12 Xiaomi Mi 9/Mi 9 Pro 5G/Mi 9 Lite/Mi 9 SE Mi 8/Mi 8 Pro/Mi 8 Lite/Mi 8 SE Mi 9T/Mi 9T Pro Mi 5S/Mi 5S Plus Mi Note 10/Mi Note 10 Pro/Mi Note 3/Mi Note 2 Mi CC9/Mi CC9 Pro/Mi CC9e/Mi CC9 Meitu Mi MIX 3/Mi MIX 3 5G/Mi MIX 2S Mi Max 3/Mi Max 2 Mi Play Mi Pad 4/Mi Pad 3

Redmi K30 4G/K30 5G K20/K20 Pro Note 9/Note 9 Pro/Note 9 Pro Max/Note 9S Note 8/Note 8 Pro/Note 8T Note 7 Pro Note 6 Pro Note 5/Note 5 Pro 8/8A/8A Dual 7/7A 6/6 Pro/6A Y3

POCO POCO F1 POCO X2



Modelli non compatibili con la MIUI 12 Xiaomi Mi MIX 2/Mi MIX Mi 6 Mi 5X

Redmi Note 5 India/4X 5/5 Plus/5A 4X 3/3 Prime/3S/3X Y2/Y1/Y1 Lite S2



💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu