Xiaomi Mijia Sweeping Robot G1: nuovo robot aspirapolvere “economico”

Quando si tratta di accessori in ambito tecnologico una delle aziende più attive è sicuramente Xiaomi. Da anni, infatti, il brand continua a commercializzare tantissimi diversi dispositivi, appartenenti a varie categorie merceologiche. Tra le tante, dunque, troviamo anche quelle afferenti alla pulizia della casa e all'igiene. Motivo per cui, nel corso di questi anni, sono stati rilasciati sul mercato diversi robot aspirapolvere, tra cui anche il nuovo Xiaomi Mijia Sweeping Robot G1.

Mijia Robot G1 ha una potenza di 2.200 Pa

Da quello che abbiamo potuto osservare leggendo la scheda tecnica, tale prodotto è dotato di una potenza di aspirazione di 2.200 Pa. Si tratta, quindi, di un robot aspirapolvere davvero potente, in grado di lavorare praticamente su qualsiasi superficie. Non cambia, però, il design del dispositivo, che sotto il profilo estetico presenta lo stesso corpo dei modelli precedenti. Grazie a due spazzole laterali, dunque, può arrivare praticamente in qualsiasi angolo, immagazzinando tutto lo sporco all'interno del serbatoio. Nel caso in cui sia necessario lavare il pavimento, poi, sarà fornito in confezione anche un apposito vano per l'acqua, dalla capienza di 200 ml.

Ovviamente questo prodotto può essere controllato dall'applicazione Mijia e supporta anche i controlli vocali tramite l'assistente XiaoAI. Questo Xiaomi Mijia Sweeping Robot G1, dunque, costa 899 yuan, quindi circa 117 euro al cambio attuale.

