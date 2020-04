Xiaomi Mijia Internet Washing Machine & Dryer 1C: nuovo upgrade della lavasciuga smart

Sappiamo bene come Xiaomi sia attenta non solo al mondo degli smartphone, ma anche a tutto ciò che concerne la domotica ed i dispositivi dedicati alla cura della casa. Non stupisce, dunque, che abbiamo voluto migliorare ancora la propria lavasciuga, denominata Mijia Internet Washing Machine & Dryer 1C. Questa supporta, ora, diverse nuove funzionalità, tra cui anche il controllo vocale tramite XiaoAI.

Mijia Internet Washing Machine ha una capacità di 10 Kg

Non cambia molto rispetto al modello precedente. Dando un'occhiata al design, infatti, sembra quasi di essere di fronte allo stesso modello, e probabilmente è anche così. Questa nuova lavasciuga mostra una capacità di carico di 10 Kg, identica alla precedente, rivelando però la presenza di un pannello di controllo totalmente diverso. Questo è stato realizzato in un maniera molto particolare, essendo stato integrato direttamente all'interno della macchina e non servendosi, quindi, di alcun vetro temperato sulla parte frontale. Tra le tante novità proposte, poi, troviamo anche il supporto ai comandi vocali tramite XiaoAI, l'assistente vocale del brand cinese.

Nonostante tutto, le dimensioni sono inferiori rispetto alla passata edizione. Qui, infatti, troviamo un diametro della porta pari a 468mm. A livello di potenza, poi, abbiamo 0,873 kWh, un valore leggermente inferiore a quello dell'anno scorso. Non cambia, comunque, il motore BLDC, che mostra poi una velocità di disidratazione pari a 1.400 giri al minuto. In questo modo viene garantita un'asciugatura rapida e veloce. Avremo a disposizione, comunque, anche 22 modalità di lavaggio, che renderanno ancora più dinamica e completa l'esperienza con tale prodotto.

Vi ricordiamo che Xiaomi Mijia Internet Washing Machine & Dryer 1C è attualmente in prevendita su Xiaomi Mall al prezzo di 2.099 yuan, circa 269 euro al cambio attuale. Sarà in vendita in Cina a partire dal 9 aprile.

