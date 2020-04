Xiaomi Mijia DC Tower Fan è il nuovo climatizzatore DC Inverter

Con l'avvicinarsi della bella stagione, le temperature iniziano a salire, e si iniziano a selezionare le migliori soluzioni per rinfrescare la propria casa. Xiaomi, con la sua linea Mijia, non resta a guardare e dopo aver presentato un ventilatore da pavimento, entra nel mercato dei condizionatori da pavimento, con il climatizzatore DC Inverter Mijia DC Tower Fan.

Il climatizzatore DC Inverter da pavimento di Xiaomi offre un'esperienza completa… ed economica!

Come ci ha abituati Mijia, anche il DC Tower Fan si presenta minimale ma completo, una copertura a tre dimensioni che raggiunge i 541 metri cubi/ora, rimanendo compatto. Realizzato in materiale ABS anti-ultravioletti e anti-invecchiamento per via dell'esposizione alla luce del sole, il dispositivo utilizza un sistema che ricrea una sensazione ventosa naturale, che non necessita di ventola con spazzole.

Xiaomi Mijia DC Tower Fan è silenzioso, a risparmio energetico e smart

Il fatto di consumare poco e di essere silenzioso, lo rende adatto ad ogni momento della giornata, e stimando un utilizzo di 8 ore giornaliere, la spesa per un'estate intera è di pochi centesimi. Come tutti i prodotti della linea Mijia, anche DC Tower Fan è gestibile tramite l'App dedicata, oltre che con il controllo a voce di XiaoAI.

Attualmente Xiaomi ha lanciato il nuovo climatizzatore DC Inverter sul suo store in patria, al prezzo crowfunding di 299 yuan (circa 39 euro). Dal 15 maggio verrà poi venduto sui maggiori store online come Youpin, Jingdong, Tmall ad un prezzo maggiorato di 50 yuan.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu