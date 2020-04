Lo scorso Novembre abbiamo salutato la nuova versione del mouse senza fili della casa cinese, un dispositivo che sotto certi aspetti perdeva qualche colpo rispetto al predecessore (di cui qui trovate la nostra recensione). In occasione del Mi Fan Festival, l'azienda ha lanciato Xiaomi Mi Wireless Mouse 2 Bluetooth, versione rinnovata del suo mouse low budget dotata di qualche miglioramento. E ovviamente il prezzo resta mini!

Anche Xiaomi Mi Wireless Mouse 2 è tra i protagonisti del Mi Fan Festival

Partiamo subito col dire che il lato estetico non cambia di una virgola (più o meno). Xiaomi Mi Wireless Mouse 2 Bluetooth presenta un corpo realizzato in alluminio anodizzato (anti-impronta, resistente all'usura, antiscivolo), una rotellina metallica ed un design slim. A differenza del modello precedente, in questo caso cambiano le colorazioni: si passa dalle classiche Black e White a Space Silver e Deep Space Gray. Si tratta di due tonalità metalliche, che danno un tocco di stile in più (ovviamente il giudizio è soggettivo).

Come il nome lascia intendere, l'altra novità è il supporto al Bluetooth. Ora è possibile utilizzare anche questa connettività insieme a quella offerta dall'adattatore wireless in dotazione. Per quanto riguarda il sensore fotoelettrico, resta invariata la soluzione a 1000 DPI; lato autonomia (tramite una batteria AA), il nuovo mouse offre fino a 1 anno di di utilizzo in modalità Wi-Fi, che scendono a 9 mesi con il Bluetooth.

Il nuovo Xiaomi Mi Wireless Mouse 2 sarà in vendita in Cina dal 9 Aprile, al prezzo di 99 yuan (circa 12€ al cambio attuale).

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu