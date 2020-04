Non solo Mi 10 Youth e MIUI 12 durante l'evento di stamane, ma c'è stato spazio anche per gli indossabili. La compagnia cinese ha lanciato ufficialmente Xiaomi Mi Watch Color Keith Haring, versione speciale dedicata al celebre artista.

Xiaomi Mi Watch Color x Keith Haring: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo wearable

In termini di design e specifiche, il dispositivo rimane lo stesso lanciato a Gennaio. Abbiamo un pannello AMOLED circolare da 1.39″ con risoluzione 454 x 454 pixel, una casa in acciaio e un pacchetto connettività completo con Bluetooth 5.0, GPS, NFC. La batteria resta un'unità da 420 mAh, in grado di offrire fino a 14 giorni di autonomia. Presente l'impermeabilità fino a 5ATM, le varie funzionalità legate al fitness ed il supporto a XiaoAI. La vera novità di Xiaomi Mi Watch Color Keith Haring è il suo look ispirato ai lavori dell'artista, con un cinturino personalizzato, un tema ad hoc ed una confezione speciale.

Quindi la differenza tra questo e il modello standard sta tutto nel lato estetico e non vengono introdotte novità in termini di feature e di hardware.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Xiaomi Mi Watch Color in versione Keith Haring è di 899 yuan, circa 117€ al cambio attuale, ed è già disponibile in preorder in Cina. Le vendite vere e proprie partiranno il 30 Aprile.

