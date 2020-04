Se di recente avete deciso di affidarvi alla smart TV low budget della compagnia cinese – complice anche la super offerta con spedizione da Europa – allora avrete bisogno di una piccola procedura per poter accedere alle principali applicazioni di streaming video, in modo da poter godere a tutto tondo del vostro nuovo dispositivo. Volete sapere come installare Netflix e Prime Video sulla vostra Xiaomi Mi TV 4A? Niente di più semplice grazie alla nostra guida passo passo.

Xiaomi Mi TV 4A: come installare Netflix e Prime Video sulla smart TV

I possessori di Xiaomi Mi TV 4A avranno di certo notato il fastidioso messaggio presente nel Play Store quando si prova ad installare Netflix o Prime Video. Un messaggio riporta che le app non sono compatibili con il dispositivo, creando non pochi grattacapi. Niente paura perché vi basterà seguire una manciata di passaggi per poter installare le due applicazioni. Per prima cosa munitevi dei file APK delle app (qui trovate Netflix) in modo da poter procedere con l'installazione manuale.

una volta che avrete scaricato l'app in versione APK, trasferite il file su una chiavetta USB;

sulla smart TV recatevi in Impostazioni, Sicurezza e attivare le installazioni di fonti sconosciute;

ora collegate la chiavetta alla Mi TV e apritela per visualizzare il contenuto;

in alternativa, recatevi in Media Play per poter visualizzare il file APK;

aprite il file APK e premete sul pulsante Installa.

Complimenti, avete installato Netflix e Prime Video sul vostro Xiaomi Mi TV 4A. Vi ricordiamo che la procedura è valida anche per i dispositivi 4, 4C, 4X e 4 Pro. Comunque vi segnaliamo anche un altro metodo per guardare Netflix sul vostro smart TV, stavolta senza utilizzare nessuna procedura di installazione.

Per prima cosa dovrete avere a disposizione uno smartphone o un tablet Android, senza alcuna modalità di risparmio energetico attiva. Inoltre il dispositivo deve avere i permessi abilitati per il microfono in Google Play Services; per concludere, lo smartphone e la Mi TV dovranno essere connesse alla stessa rete Wi-Fi.

scarica, installa e configura l'app Google Home a bordo dello smartphone;

all'interno dell'app selezionate l'opzione Mirror per trasmettere lo schermo del dispositivo (video e audio) e selezionate la smart TV;

aprite Netflix e fate il via alla riproduzione, in questo modo i contenuti saranno trasmetti alla TV.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu