Xiaomi ha lanciato Mi Smart Camera PTZ e PTZ Pro, IP Camera economiche con video 2K

Quest'oggi la compagnia cinese ha svelato una valanga di nuovi prodotti per il mercato nazionale, tra cui perfino la tanto attesa Redmi Band. Tra le novità troviamo anche Xiaomi Mi Smart Camera PTZ e Mi Smart Camera PTZ Pro, due IP Camera in grado di registrare video in 2K. Andiamo a scoprire tutte le novità di questi ennesimi prodotti dal prezzo accessibile.

Xiaomi Mi Smart Camera PTZ e PTZ Pro: ecco le nuove IP Camera del brand cinese

In altro potete ammirare la Xiaomi Mi Smart Camera PTZ mentre quella in basso è la sua variante PTZ Pro. In entrambi i casi si tratta di videocamere di sorveglianza da interno, controllabili da remoto e dotate di un modulo PTZ (ossia PAN/TILT/ZOOM, è possibile controllare il movimento e la posizione delle lenti, sia in verticale che in orizzontale). Il modello base, dalla testa tondeggiante, ospita una fotocamera da 3 MP con apertura f/1.4 e il supporto alla registrazione di video in 2K. Presente all'appello la visione notturna e la già citata possibilità di usufruire della rotazione a 360°.

Per quanto riguarda Xiaomi Mi Smart Camera PTZ Pro, quanto visto sopra va ad aggiungersi alla funzionalità di gateway Bluetooth e al supporto Wi-Fi Dual Band.

Mi Smart Camera PTZ e PTZ Pro – Prezzo e disponibilità

Il prezzo della nuova IP Camera di Xiaomi nella sua incarnazione base è di 199 yuan, circa 25€ al cambio. Per gli utenti che preferiscono il modello Pro, in questo caso si sape a 249 yuan, circa 32€. I due dispositivi sono stati lanciati in crowdfunding su YouPin e se siete curiosi di dare un'occhiata alla piattaforma del brand cinese, qui e qui trovate le pagine dedicate.

