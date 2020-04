Sembra proprio che Xiaomi voglia puntare in maniera poderosa sulla serie Mi Note. Dopo aver saltato la generazione successiva a Mi Note 3 nel 2018, si è deciso di passare a pie' pari a Mi Note 10. E se in precedenza c'era soltanto un modello adesso ce ne sono molteplici, come testimonia questo lancio di Xiaomi Mi Note 10 Lite. Ma attenzione: anche se la dicitura “Lite” fa pensare ad un modello più modesto, in realtà le differenze non sono poi così marcate.

Xiaomi Mi Note 10 Lite ufficiale: tutto quello che devi sapere

A differenza, per esempio, di quanto differisce fra Mi 10 e Mi 10 Lite, Xiaomi Mi Note 10 Lite prende a piene mani dai modelli superiori. A partire dal davanti, dove troviamo uno schermo curvo AMOLED da 6.47″ Full HD+ che nasconde un sensore d'impronte per lo sblocco digitale. Il vetro curvo viene ripreso anche sul dietro, dove troviamo posta l'unica vera differenza, ovvero il comparto fotografico.

Ma prima, specifichiamo che Mi Note 10 Lite si basa nuovamente sullo Snapdragon 730G, SoC ad 8 nm con CPU octa-core a 2.2 GHz e GPU Adreno 618. Le memorie sono da 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di storage interno, così come la batteria da 5260 mAh con ricarica a 30W. Da notare la presenza dell'ingresso mini-jack, con un reparto connettività che include supporto dual SIM 4G, NFC e sensore IR.

Ma parliamo adesso di fotocamera, ciò che fa di questo telefono un modello “Lite”. Niente sensore da 108 MP, niente teleobiettivo evoluto e niente stabilizzazione ottica. Al loro posto troviamo una configurazione da 64+8+5+2 MP con apertura f/1.89-2.2-2.4-2.4, completa di grandangolo da 120°, macro ed un sensore dedito all'acquisizione di profondità. Il sensore primario da 1/1.73″ ed integra la tecnologia di Pixel Binning per tirar fuori foto migliori in situazioni di scarsa luce. Sul fronte, poi, c'è una selfie camera da 16 MP con capacità di riconoscimento facciale.

Scheda tecnica

Display AMOLED HDR10 da 6.47″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) in 19.5:9 con densità di 398 PPI e protezione Gorilla Glass 5;

(2340 x 1080 pixel) in 19.5:9 con densità di 398 PPI e protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 157.8 x 74.2 x 9.67 mm per 208 g;

colorazioni Glacier White, Midnight Black e Nebula Purple;

certificazione P2i contro gli schizzi;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 730G ;

; GPU Qualcomm Adreno 618;

6/8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 64/128 GB di storage UFS 2.1 non espandibile;

di storage UFS 2.1 non espandibile; lettore d'impronte nel display e riconoscimento facciale;

penta camera da 64+8+5+2 MP f/1.89-2.2-2.4-2.4 con grandangolo a 120°, lente Macro, video 4K, autofocus e flash LED;

f/1.89-2.2-2.4-2.4 con grandangolo a 120°, lente Macro, video 4K, autofocus e flash LED; fotocamera frontale da 16 MP ;

; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C, mini-jack, sensore IR;

batteria da 5260 mAh con ricarica rapida 30W;

con ricarica rapida 30W; sistema operativo Android 10 con MIUI 11.

Prezzo e data d'uscita

A partire da metà maggio lo Xiaomi Mi Note 10 Lite sarà messo in vendita in Italia. I prezzi ammonteranno a 369.99€ per la versione base da 6/64 GB, salendo a 399.99€ per quella da 6/128 GB. Quest'ultima sarà disponibile in esclusiva con Vodafone italiano, con un piano tariffario che sarà rivelato successivamente.

