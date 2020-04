Xiaomi Mi Note 10 Lite senza segreti: immagini, specifiche e prezzo

Dopo essere stato persino certificato da Netflix, Xiaomi Mi Note 10 Lite si prepara al suo debutto fra pochi giorni. Sarà il terzo della serie e proporrà una pletora di specifiche destinate alla fascia medio/alta. Questo lo sappiamo grazie alle specifiche che sono già trapelate in rete, togliendoci quel minimo di senso della sorpresa a riguardo. Ma siamo qui per questo, no? Quindi vediamo come sarà composto la scheda tecnica di Mi Note 10 Lite, assieme a quello che sarebbe il prezzo per l'Europa orientale.

Curiosi di scoprire Xiaomi Mi Note 10 Lite? Ecco tutto quello che dovete sapere

Come per i modelli superiori, anche Xiaomi Mi Note 10 Lite sarà fornito di uno schermo curvo AMOLED da 6.47″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) in 19.5:9 con densità di 398 PPI e sensore ID al di sotto. I render ci confermano anche la presenza dell'ormai raro ingresso mini-jack, accanto alla scontata porta USB Type-C.

L'impianto hardware sarà guidato dallo Snapdragon 730G di Qualcomm, SoC invariato rispetto a Mi Note 10 e 10 Pro. Per i tagli di memoria si fa unica menzione per la versione da 6/128 GB, la stessa del modello base. La batteria rimane una 5260 mAh con ricarica 30W, racchiusa in dimensioni di 157.8 x 74.2 x 9.67 mm ed un peso di 208 g. La connettività comprende supporto dual SIM 4G, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS, con software Android 10 e MIUI. A cambiare è principalmente il comparto fotografico, qua composto da una quad camera da 64+8+5+2 MP. Il primario Samsung GW1 è affiancato da un grandangolo, una lente macro ed un sensore per il calcolo della profondità.

Insomma, niente sensore da 108 MP e niente teleobiettivo, per tutti coloro che preferiscono risparmiare qualcosa. Disponibile nelle tinte Black, Purple e White, Xiaomi Mi Note 10 Lite è comparso in vendita in Russia a 24.495 rubli. Confrontando il prezzo russo ed italiano di Mi Note 10, la variante Lite potrebbe debuttare da noi a circa 375€.

