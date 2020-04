Xiaomi Mi Note 10 Lite arriverà ufficialmente assieme a Redmi Note 9

Mentre si fanno strada le prime indiscrezioni sul Mi 10T (con dei benchmark poco convincenti, ma una certificazione Google abbastanza loquace) cominciano a spuntare anche dei dettagli in merito ad un ennesimo smartphone della casa cinese. Il leaker Sudhansh Ambhore mostra le specifiche del presunto Xiaomi Mi Note 10 Lite, facendo pregustare l'arrivo di un nuovo Camera Phone del brand.

Aggiornamento 28/04: dopo le conferme arrivate da Netflix, adesso è praticamente certa la sua presenza. Trovate tutto a fine articolo.

Xiaomi Mi Note 10 Lite in arrivo con 5 fotocamere, secondo questo leak

Xiaomi M2002F4LG (Mi Note 10 Lite?) specs via @FCC–

Snapdragon 730G

6.47" display

64MP + 8MP + 8MP + 5MP + 2MP (Yes 5 cameras!)

5,260mAh with 30W

Android 10 — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) March 27, 2020

Il leaker indiano riporta le caratteristiche di un modello certificato dall'FCC con la sigla M2002F4LG; non n'è sicuro, ma potrebbe trattarsi dello Xiaomi Mi Note 10 Lite per via delle specifiche. Infatti, il misterioso smartphone è mosso dallo Snapdragon 730G ed è dotato di una Penta Camera da 64+8+8+5 + 2 MP. Insomma, Mi Note 10 perderebbe il sensore principale da 108 MP (e non solo, qui trovate la nostra recensione), presumibilmente in favore di un prezzo più basso.

Cambia anche la selfie camera, che passa da 32 MP ai 16 MP riportati dal leaker mentre il display resterebbe invariato (una soluzione da 6.47″). Anche la batteria rimane la stessa, un'unità da 5.260 mAh con ricarica rapida da 30W. Ovviamente troveremo Android 10, sotto forma di MIUI 11. Come di consueto, invitiamo a considerare quanto letto come una semplice indiscrezione sulle specifiche di un dispositivo dato ancora per presunto. Non appena arriveranno conferme (specialmente ufficiali) provvederemo ad aggiornare l'articolo con tutti i dettagli.

Aggiornamento 11/04

Se prima era soltanto una suggestione, adesso è ufficiale. L'inedito M2002F4LG si chiamerà Xiaomi Mi Note 10 Lite. Ce lo dice la certificazione ricevuta presso l'ente thailandese NBTC. Non solo: questo documento proverebbe anche che il lancio del telefono non sia poi così lontano, dato che solitamente passa qualche settimana prima di vederlo presentato. Purtroppo non vediamo alcuna conferma sulle specifiche, se non che sarà un modello con connettività LTE.

Aggiornamento 16/04

Si avvicina il momento in cui vedremo tolti i teli dall'ufficialità per Xiaomi Mi Note 10 Lite. In attesa di un teaser ufficiale, veniamo a conoscenza che il suo lancio in Europa dovrebbe avvenire durane il mese di maggio.

#Xiaomi

So, #MiNote10Lite will launch on the European market in May 😎😉 — Xiaomishka (@xiaomishka) April 16, 2020

Se non vi bastasse tutto ciò a convincervi, sappiate che anche il database di Netflix ha confermato che questo modello esiste. All'interno degli smartphone certificati compare anche Mi Note 10 Lite, seppur non sia ancora stato annunciato pubblicamente.

Aggiornamento 28/04

Un nuovo teaser anticipa il debutto di Xiaomi Mi Note 10 ma soprattutto l'inedito Xiaomi Mi Note 10 Lite. Verrà presentato ufficialmente online il 30 aprile, assieme alla serie Redmi Note 9. Per la commercializzazione dovremo attendere il mese di maggio.

So this is your Mi Note 10 ‘Lite', with some camera tweaks. https://t.co/E1wl2Ku25f — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) April 28, 2020

