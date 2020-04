Xiaomi Mi Max 3 e Mi 8 Lite: arriva Android 10 con la MIUI 11

Anche se l'azienda sta portando avanti i preparativi per la MIUI 12, continuano i progressi per la MIUI 11. Per i primi aggiornamenti ad Android 11 se ne parlerà a fine anno, se non inizio 2021, ma nel frattempo Android 10 sta arrivando su altri modelli. Adesso è il turno di Xiaomi Mi Max 3 così come Xiaomi Mi 8 Lite, entrambi al debutto con Android 8 Oreo. Dopo essere stati rinfrescati con Android 9 Pie, la ROM con Android 10 è stata appena rilasciata per ambedue, dopo una iniziale fase di beta testing.

La MIUI 11 porta Android 10 su Xiaomi Mi Max 3 e Mi 8 Lite

Trattandosi del secondo major updates ricevuto, è altamente probabile che questo sarà l'ultimo aggiornamento Google per Xiaomi Mi Max 3 e Xiaomi Mi 8 Lite. Quasi sicuramente non sarà lo stesso per la MIUI, nella speranza che la MIUI 12 venga introdotta su quanti più modelli possibili. Da notare che si tratta in entrambi i casi della MIUI 11 Global, pertanto è la ROM più adatta per noi occidentali, comprensiva anche delle patch di febbraio 2020. Nel caso, vi lasciamo il link per effettuare il rispettivo download:

