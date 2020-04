Xiaomi Mi LED Smart Bulb in omaggio con le offerte del Mi Fan Festival

Dopo l'offerta che è stata praticamente presa d'assalto, con Xiaomi Mi 9T a 189€, torniamo a parlare del Mi Fan Festival, evento ricchissimo di offerte nel quale potrete trovare, oltre che agli smartphone, tantissimi prodotti dell'ecosistema Xiaomi. Tra le decine di sconti spiccano alcune offerte dedicate all'illuminazione smart che senza'altro non vi lasceranno indifferenti: ci riferiamo (tra le altre) alla possibilità di ricevere in omaggio una Xiaomi Mi LED Smart Bulb.

Xiaomi Mi LED Smart Bulb 2×1: un nuovo regalo del Mi Fan Festival!

Proprio come accaduto per l'acquisto di Xiaomi Mi 9T, anche in questo caso per godere al meglio dell'offerta sarà necessario seguire una procedura determinata. Più precisamente riceverete la Xiaomi Mi LED Smart Bulb in omaggio acquistandone un'altra: in sostanza si tratta di una classica promozione 2×1.

Il prezzo standard della lampadina smart di Xiaomi è di 24.99€, tuttavia aggiungendo un altro piccolo passaggio potrete risparmiare ulteriormente. Effettuando una registrazione con un nuovo account direttamente dall'app Mi Store potrete riscattare un codice sconto di 5€ applicabile su tutti gli acquisti entro 30 giorni dalla data di emissione. Ciò significa che potrete abbattere il prezzo da 24.99€ a 19.99€. In soldoni, pagherete le Mi LED Smart Bulb soltanto 9.99€, con spedizione DHL gratuita e veloce. Ora ricapitoliamo – in punti – i passaggi per acquistare entrambe le lampadine Smart a 19.99€.

Scaricare l'app Mi Store dal Play Store o App Store;

dal Play Store o App Store; Creare un nuovo account ed accedere con le credenziali generate;

Richiedere il bonus di 5€ nella home page (potrebbe volerci qualche minuto ad accreditarlo);

nella home page (potrebbe volerci qualche minuto ad accreditarlo); Aggiungere il duo di Xiaomi Mi LED Smart Bulb al carrello;

al carrello; Procedere al check out applicando il coupon di benvenuto.

Ricordiamo comunque che il buono potrà essere utilizzato più in generale per ogni prodotto presente all'interno della lista e, per acquisti superiori a 100€ potrete sfruttare dei coupon singoli che sconteranno rispettivamente 10€ su 100€, 20€ su 200€ e 30€ su 300€. Insomma, le offerte sono praticamente irrinunciabili: avendo già un'incetta di lampadine Smart io mi sono fiondato sulla Mi LED Desk Lamp a 19.99€, e voi!?

