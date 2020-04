Xiaomi Mi Headphones: le cuffie over ear del brand ad un super prezzo da Unieuro

Da diverso tempo, ormai, i prodotti Xiaomi sono presenti in pianta stabile in tutti i rivenditori più influenti in Italia, e non solo con il parco smartphone. Non di rado, infatti, possiamo trovare sconti su wearable, monopattini elettrici, auricolari ed altro ancora. Proprio per questo oggi vi segnaliamo un'offerta di Unieuro che non lascerà indifferenti gli appassionati del brand: le cuffie Xiaomi Mi Headphones sono in offerta a 19.99€.

Xiaomi Mi Headphones a meno di metà prezzo da Unieuro

Le cuffie over ear di Xiaomi sono uno dei prodotti storici dell'azienda e che quindi conservano un design prettamente legato ai dettami del brand: un corpo bianco con finiture dettagliate in TPU morbido. Le cuffie a padiglione auricolare Xiaomi Mi Headphones puntano – infatti – tutto sul comfort, non disprezzando però la qualità del suono.

Come potrete vedere anche dalle immagini, le cuffie sono cablate e quindi funzionano tramite l'utilizzo del jack da 3.5 mm, con lunghezza del filo di 1.4 m: ideali per PC, notebook e smartphone che sfruttano ancora questo standard.

Per acquistarle al prezzo di 19.99€, non dovrete far altro che recarvi a questa pagina. Ricordiamo che qualora decideste di acquistarle con consegna a domicilio, lo store applica un costo di 4.99€ per la spedizione, allo stesso tempo, selezionando “Paga Online e ritira nel magazzino” il costo di spedizione sarà gratuito.

