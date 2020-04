Xiaomi annuncia Redmi Note 9S MFF 2020, versione speciale dedicata al Mi Fan Festival

Annunciata durante l'evento di lancio del modello standard (ma ancora avvolta nel mistero), Xiaomi ha finalmente alzato il sipario su Redmi Note 9S MFF 2020. Si tratta di una versione speciale del suo ultimo medio di gamma per il mercato internazionale, dedicata allo Xiaomi Mi Fan Festival.

Redmi Note 9S MFF 2020 annunciato da Xiaomi: tutto sulla versione per il Mi Fan Festival

Tramite un tweet sull'account ufficiale, l'azienda cinese ha mostrato Redmi note 9S MFF 2020, confermando ancora una volta che si tratterà di un modello in edizione limitata, distribuito in sole 2020 unità. In base a quanto si legge, la distribuzione sarà mondiale anche se non vengono specificati nel dettaglio i paesi coinvolti nell'iniziativa. L'immagine ci svela il design ma purtroppo non fa luce su eventuali differenze hardware. Il dispositivo resta essenzialmente identico, fatta eccezione per il logo dello Xiaomi Mi Fan Festival 2020 presente sulla cover posteriore.

Non appena l'azienda cinese confermerà prezzo e caratteristiche provvederemo ad aggiornare l'articolo. Probabilmente il poster rappresenta un assaggio in attesa che il Mi Fan Festival entri nel vivo, nel corso dei prossimi giorni.

Prima di lasciarvi – e avendo citato più volte la festa del brand – vi segnaliamo una super promo sul sito ufficiale italiano, che consente di accaparrarsi il Mi 9T ad un prezzo bomba.

