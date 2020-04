Xiaomi campione di incassi con il Mi Fan Festival, record di smart TV

Xiaomi sta prontamente prendendo piede anche in Europa, come dimostrano i traguardi raggiunti nel nostro continente nel corso del 2019. Per ovvi motivi continua ad essere l'Asia il mercato di riferimento, regione dove è nata, dove ha le radici e dove opera da più tempo. Per questo in Cina si tiene ogni anno il Mi Fan Festival, una celebrazione che vuole premiare la Mi Community con sconti piuttosto interessante su tantissimi prodotti. Non soltanto sugli smartphone, ma anche e soprattutto sull'intero ecosistema IoT e non che in tanti apprezziamo.

Il Mi Fan Festival è un evento dalla grossa cassa di risonanza, un po' come potremmo considerare il nostro Prime Day (che, fra l'altro, è stato rimandato). Ciò va anche a beneficio delle casse di Xiaomi, che anche quest'anno ha registrato incassi record, arrivando a raccogliere qualcosa come 2.89 miliardi di yuan, pari a circa 375 milioni di euro. Una cifra che è stata ottenuta vendendo qualcosa come 1.83 miliardi di prodotti, con un incremento del +160% su base annuale. In soltanto un'ora ne sono stati venduti 65 milioni: uno degli oggetti più apprezzati sono state le smart TV, delle quali sono state vendute 231.000 unità. Ad aver preso parte al banchetto delle offerte sono stati registrati circa 98 milioni di utenti, segno del forte interesse generatosi attorno.

Mi Fan Festival anche in Italia: le offerte da non perdere

Non dimentichiamoci che il Mi Fan Festival si tiene anche da noi, con sconti in corso su smartphone e non. Un esempio? Redmi 7A a 69.90€, Redmi Note 8 Pro da 189.90€, Mi 9T da 229.90€. Ma anche dispositivi domotici, come la coppia di Mi LED Smart Bulb RGB a 9.99€.

