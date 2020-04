La compagnia cinese ha annunciato un nuovo monopattino elettrico destinato al mercato cinese, Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, versione rinnovata del precedente modello. Andiamo a dare un'occhiata alle novità introdotte dalla casa di Lei Jun e – ovviamente – al prezzo di vendita del monopattino.

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo monopattino elettrico

Design e caratteristiche

In termini di design, Xiaomi Mi Electric Scooter 1S non si discosta rispetto alle altre soluzioni del brand, mostrando un look ormai collaudato. Tuttavia ci sono alcuni cambiamenti non da poco, che vanno a migliorare l'esperienza di utilizzo complessiva. Il prodotto misura 108 x 43 x 114 cm, che passano a 108 x 43 x 49 cm una volta chiuso; la struttura rinforzata e le ruote da 8.5″ permettono di reggere un massimo di 100 kg.

I cambiamenti del nuovo monopattino elettrico arrivano con il motore, una soluzione DC Brushless con una potenza massima di 500W, il quale consente di raggiungere fino ai 25 km/h di velocità e di salire pendenze fino a 14° di inclinazione. Presente all'appello la modalità Eco, che consente di settare la velocità massima a 15 km/h.

Autonomia e display LED rinnovato

A fronte di una ricarica di circa 5 ore e 30 minuti, Mi Electric Scooter 1S offre un'autonomia fino a 30 km. Un'altro aspetto rinnovato è rappresentato dal display, soluzione a LED che consente di avere sott'occhio vari parametri, controllabili anche tramite l'app per smartphone. Non mancano poi la certificazione IP54, un sistema di luci, l'antibloccaggio E-ABS della ruota anteriore ed un freno a disco da 120 mm per quella posteriore.

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S – Prezzo e disponibilità

Il prezzo del monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter 1S è di 1.999 yuan, circa 260€ al cambio attuale. Come anticipato anche in apertura, si tratta di un modello destinato al mercato cinese, ma alcune indiscrezioni sembrano propendere per un lancio in Europa nel mese di Luglio.

