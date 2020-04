Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, il monopattino con Smart Display è in offerta con coupon

Xiaomi è una delle aziende leader mondiali nel settore della Smart Mobility, sia con le e-bike che con i monopattini. La società, infatti, negli anni ha presentato molteplici modelli dalle differenti caratteristiche che hanno riscosso tantissimo successo tra gli utenti. Proprio per questo oggi vi segnaliamo un'offerta che potrebbe interessarvi particolarmente. Si tratta di uno sconto sullo Xiaomi Mi Electric Scooter 1S di circa 50€.

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S è in sconto su Geekbuying

Proprio come altri prodotti simili del brand, anche Xiaomi Mi Electric Scooter 1S si presenta come un monopattino molto performante. Tra le specifiche di punta troviamo – appunto – lo Smart Display in grado di comunicare con l'app Mijia ed in tempo reale tutti i parametri d'interesse. Inoltre grazie alla batteria agli ioni di litio riuscirete a raggiungere un'autonomia di circa 30 km con una sola ricarica.

Al netto delle diverse funzionalità rimane comunque un prodotto versatile e facilmente trasportabile, con il corpo interamente in alluminio che ne garantisce resistenza e leggerezza. Per acquistarlo in sconto di 50€ vi basterà accedere al box in basso ed inserire, in fase di check out il codice sconto dedicato GKB431S.

