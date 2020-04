Xiaomi Mi CC10: novità per SoC, camera e refresh rate

Nella lista leaked dei modelli in arrivo da parte di Xiaomi si fa menzione anche di Xiaomi Mi CC10. Al di là della scarsa attendibilità della fonte, in rete si parla di come sarà la nuova generazione. Nata dalla cooperazione con Meitu, dovrebbe nuovamente comporsi da un trittico di smartphone, comprensivo di Mi CC10e e Mi CC10 Pro. Al momento non ci sono ancora dati tecnici che ci diano modo di sapere quali specifiche esatte. Ma in nostro aiuto viene l'ultimo tweet del leaker Xiaomishka, dandoci un'idea di quali novità attenderci.

LEGGI ANCHE:

La confezione di Xiaomi Mi 10 Pro prende in giro Huawei

Stando alle sue affermazioni, la serie Xiaomi Mi CC10 si concentrerà su 3 aspetti primari: SoC, fotocamera e display. L'intento di Xiaomi sarà quello di avere un processore con il miglior compromesso potenza/prezzo, pertanto non aspettiamoci di veder utilizzato lo Snapdragon 865. Più probabile che si adotti un modello come lo Snapdragon 765G, comunque in grado di offrire prestazioni elevate ed anche il supporto 5G, tanto caro nel 220.

#micc10

Ok, guys let's talk about upcoming new Mi CC series: CC 10e, CC 10, CC10 Pro.

What do we know now 🤔. #Xiaomi focuses on 3 components: an affordable but powerful processor, a camera and an optimal screen refresh rate.

For example, #CC10Pro can get SD765G, 144MP, 120Hz

— Xiaomishka (@xiaomishka) April 7, 2020