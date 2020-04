Xiaomi Mi CC10 ha già le sue cover… su render fake!

Nei giorni scorsi erano iniziate a trapelare i primi rumors riguardanti i nuovi Xiaomi Mi CC10 e CC10 Pro (ve ne parliamo qui), che rivelano due smartphone molto interessanti. E se le caratteristiche iniziano già a convincere gli appassionati, in Cina si fa già la corsa all'uscita dell'ultimo accessorio dedicato. Spesso però si rischia di cadere in errore.

Come rivelato sul profilo Twitter di Xiaomishka, nella piattaforma Weibo sono trapelati i primi poster delle cover personalizzabili da parte di un produttore, il che lascia presagire di essere vicini alle prime immagini ufficiali della gamma Xiaomi Mi CC10. Peccato che siano basate su render smentiti! E sebbene esse siano anche piuttosto simpatiche, dovremo ancora attendere prima di conoscere il design e gli accessori della linea di camera phone Xiaomi.

#Xiaomi

Today on Weibo you can find these posters of a protective case with an inscription for #MiCC10 #MiCC10Pro. You might think that the new smartphone will look like this?

But in fact, the manufacturer on the site made them based on a #fake render published in February 😉😀 pic.twitter.com/DAClWWXV33

— Xiaomishka (@xiaomishka) April 29, 2020