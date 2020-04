Xiaomi Mi Band 5 potrebbe debuttare fra pochissimo

Vuoi per la saturazione del mercato, vuoi per le complicazioni economiche e logistiche del Coronavirus, il mondo degli smartphone non se la sta passando bene. Lo dimostrano i dati di vendita di Xiaomi, per la prima volta sopra a quelli di Huawei ma ben sotto agli standard del 2019. Lo stesso non si può dire per il settore degli indossabili, in costante crescita da tempo, anche e soprattutto per Xiaomi. A tal punto da spingerla a buttarsi nel segmento degli smartwatch in solitaria, senza più l'ausilio di Amazfit. Ma per quanto riguarda la Xiaomi Mi Band 5?

LEGGI ANCHE:

Xiaomi, OPPO, Vivo ed Apple aumentano i prezzi: ecco perché

Fra pochi giorni un annuncio ufficiale di Xiaomi, che sia la Mi Band 5?

A darci un indizio sull'arrivo della Xiaomi Mi Band 5 è proprio il teaser relativo alle ottime vendite di wearables da parte di Xiaomi. Nell'immagine si fa riferimento al 3 aprile come giorno X per un nuovo annuncio sempre in ambito indossabili. Questa novità possa essere proprio la nuova edizione della smartband, di cui si parla in rete già da diversi mesi. C'è da dire che non è passato nemmeno un anno dal lancio del quarto modello, ma Xiaomi potrebbe essere stata spinta dalla concorrenza ad anticipare i tempi. Non soltanto Realme ha lanciato la sua prima smartband, ma anche OPPO dovrebbe unirsi alla festa. Senza considerare i prodotti già ampiamente in commercio da parte di Huawei ed Honor.

Quello che sappiamo finora è che la Xiaomi Mi Band 5 dovrebbe essere dotata non soltanto di un display più ampio da 1.2″, ma anche e soprattutto di un NFC con supporto Google Pay. Ciò permetterebbe a tutti di poterla usare per i pagamenti in mobilità e non più soltanto per gli utenti in Asia.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu