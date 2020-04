Xiaomi Mi Band 4C sarà la nostra versione della Redmi Band

Xiaomi e Huami hanno subito messo a tacere le voci di corridoio secondo cui sarebbero state pronte a dividersi. Questa smentita ha riacceso i rumors sull'esistenza della Xiaomi Mi Band 5, la cui presentazione avrà luogo nel 2020. Nell'attesa di poterla scoprire, sappiate che ci sarà un'altra smartband che probabilmente attirerà molte attenzione su di sé. Mi sto riferendo alla inedita Xiaomi Mi Band 4C, nome che non avete mai sentito nominare ma che farebbe riferimento ad un dispositivo già ben conosciuto.

Redmi Band arriverà in Europa, ma sotto mentite spoglie

Lo afferma l'insider Xiaomishka, secondo cui la Xiaomi Mi Band 4C sarà nient'altro che una riedizione della Redmi Band. Il perché è presto detto: l'intento del produttore sarebbe quello di ribrandizzarla per metterla in vendita in Europa.

Guys, I have one more great news. #Redmi‘s new fitness bracelet #redmiband will be released in Europe as #MiBand4C. Model number: HMSH01GE. Hello normal language in interface😉👍 Full information in the article: https://t.co/gvQMUt3WUE — Xiaomishka (@xiaomishka) April 20, 2020

A confermare l'esistenza di questa nuova denominazione c'è anche la certificazione TÜV Rheinland, così come quella dell'ente BIS, nome in codice HMSH01GE.

Non è certo la prima volta che Xiaomi propone un'edizione Lite dei propri prodotti. Avviene con gli smartphone e avverrà a breve anche in campo smartband, come già accadde in passato con la Xiaomi Mi Band 3i, riedizione con schermo più economico e senza cardiofrequenzimetro.

Anche se la Xiaomi Mi Band 4C sarà un prodotto occidentale, ciò non significa che sarà un prodotto completo a 360° per i nostri utilizzi. Con questo voglio dire che continuerà a mancare l'NFC, in modo da mantenere il prezzo più basso possibile. Le specifiche saranno le stesse della Redmi Band, con un display rettangolare LCD da 1.08″ 128 x 220 pixel. Al suo interno ci sarà una batteria da 140 mAh, con un'autonomia di circa 2 settimane, e ci sarà anche la resistenza 5 ATM.

Non c'è ancora una data precisa per il lancio della Xiaomi Mi Band 4C, vista anche la situazione Covid-19 che continua ad attanagliare il nostro continente.

