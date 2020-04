Xiaomi Mi Air Purifier 2S: aria sempre pulita e libera dalle polveri sottili | Spedito da Europa

Il purificatore d'aria Xiaomi Mi Air Purifier 2S torna in offerta lampo sullo store Banggood – con un tempismo perfetto – e spedizione direttamente dai magazzini europei. L'occasione perfetta per combattere fumo e cattivi odori e avere sempre a disposizione aria pulita nel proprio ambiente domestico.

Il purificatore d'aria Xiaomi Mi Air Purifier 2S scende di prezzo su Banggood

Xiaomi Mi Air Purifier 2S presenta dimensioni compatte e si adatta alla perfezione in qualsiasi ambiente (fino a 37 metri quadri, purifica fino a 310 metri cubi d'aria). Il dispositivo è dotato di un display OLED che consente di visualizzare tutte le informazioni del caso, arriva con presa europea e – ovviamente! – non si fa mancare il controllo remoto tramite smartphone. Grazie al filtro HEPA a tre strati al carbone attivo, rimuove il 99.99% delle polveri sottili (PM2.5) ed assorbe in modo efficace fumo e polvere.

In basso trovate il link all'acquisto per il purificatore d'aria di Xiaomi direttamente da Banggood, dove troverete il prodotto in offerta lampo con spedizione gratis da Europa.

Se oltre al purificatore d'aria siete interessati anche ai filtri di ricambio, vi segnaliamo anche l'offerta lampo dedicata.

