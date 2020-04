Xiaomi Mi Air 2S ufficiali: fate largo alle nuove cuffie TWS

Dopo le indiscrezioni di qualche tempo fa, ecco che la compagnia di Lei Jun ha finalmente presentato le nuove cuffie TWS Xiaomi Mi Air 2S per il mercato cinese. Andiamo a scoprire tutte le novità introdotte rispetto al precedente modello e – soprattutto – se anche questa volta è stato mantenuto un rapporto qualità/prezzo invidiabile!

Xiaomi Mi Air 2S ufficiali: tutto quello che c'è da sapere sulle nuove cuffie TWS

Design e caratteristiche

Le nuove cuffie della casa cinese presentano un chip dual-core aggiornato ed arrivano con il supporto alla tecnologia di trasmissione sincrona binaurale, che consente di offrire la trasmissione di audio in contemporanea in entrambi gli auricolari. In soldoni si tratta di una novità volta a ridurre in modo efficace il ritardo del suono e avere una connessione più stabile. Non mancano poi il Bluetooth 5.0 e il codec LHDC, insieme alla modalità low latency (che consente di avere una latenza ancora più bassa ed una sincronizzazione efficace tra suoni e immagini).

Si continua poi con il supporto a XiaoAI, grazie al quale le Xiaomi Mi Air 2S possono beneficiare dei controlli vocali per la riproduzione musicale, l'uso delle mappe e così via. Non è presente la cancellazione attiva del rumore ma il sistema a doppio microfono consente di ridurre il rumore ambientale durante le chiamate.

Concludiamo con uno degli aspetti più sentiti: secondo quanto riportato dall'azienda le cuffie TWS offrono un'autonomia fino a 5 ore con una singola carica. Questa può aumentare fino a 24 ore grazie al case di ricarica, che arriva con il supporto alla ricarica wireless Qi.

Xiaomi Mi Air 2S – Prezzo e disponibilità

Il prezzo delle cuffie TWS Xiaomi Mi Air 2S è di 399 yuan, circa 51€ al cambio. Il prodotto sarà in vendita in patria a partire dal prossimo 9 Aprile. Inoltre vi ricordiamo che questa novità è arrivata nel corso di un evento che coinvolgerà ben 22 prodotti quindi… tenetevi pronti anche per altri accessori targati Xiaomi e Redmi!

