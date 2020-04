Xiaomi Mi Air 2 e Redmi AirDots S: cuffie TWS fino al 50% di sconto

Siete in cerca di un paio di cuffie TWS affidabili ed economiche? Allora Xiaomi Mi Air 2 e le nuove Redmi AirDots S non possono che essere una scelta obbligata, specialmente se disponibili in offerta lampo. Andiamo a dare un'occhiata alle promo dedicate agli auricolari della compagni cinese sullo store Cafago.

Xiaomi Mi Air 2 e Redmi AirDots S sono in sconto su Cafago

Per quanto riguarda le Xiaomi Mi Air 2 (qui trovate la nostra recensione) non hanno di certo bisogno di presentazioni. Le cuffie TWS del brand non si fanno mancare niente: cancellazione del rumore (doppia cancellazione passiva), Bluetooth 5.0, una buona autonomia ed una qualità davvero niente male. Xiaomi sarà riuscita a tener testa alle rivali AirPods? Forse il paragone è un tantino azzardato, ma di certo il risparmio è tanto e non penalizza l'audio. Le cuffie sono disponibili in sconto su Cafago a 70€ (questo è il link all'acquisto), con spedizione gratuita direttamente dall'Europa.

Passiamo poi alla vera novità: le Redmi AirDots S, versione rinnovata delle celebri ed economiche mini cuffie TWS (in-ear) con varie novità (che trovate ampiamente illustrate qui). In questo caso le cose si fanno ancora più interessanti, grazie allo sconto di oltre il 50%, con tanto di spedizione gratis. Gli auricolari sono in offerta lampo a 21.38€, a questo link.

Articolo sponsorizzato.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu