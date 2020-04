Le difficoltà derivanti dall'emergenza Coronavirus hanno colpito anche il settore dei software per smartphone, con notevoli rallentamenti nei lavori. Questo è il caso della ColorOS 7 per gli amanti di OPPO così come per Android 10 a bordo dello Xiaomi Mi A3. Nonostante i problemi, la compagnia di Lei Jun ha rilasciato il tanto agognato aggiornamento per l'ultimo Android One, ma si fa presto a cantar vittoria. L'update è arrivato per due volte e in entrambi i casi il roll out è stato interrotto per la presenza di bug e malfunzionamenti. Che la terza volta si quella buona?

Xiaomi Mi A3: in rilascio l'aggiornamento ad Android 10 (e siamo a tre…)

Dopo i due stop delle settimane precedenti, Xiaomi Mi A3 è pronto a ricevere Android 10 per la terza volta. L'aggiornamento, del peso di 1.33 GB, porta il firmware alla versione V11.0.11.0 QFQMIXM ed è in rilascio in modo incrementale; ergo potrebbero volerci giorni prima che raggiunga effettivamente tutti i modelli interessati. In altro trovate anche il changelog, che comprende il tema scuro, migliorie per i controlli sulla privacy e le gesture full screen.

In basso trovate il download del firmware, ma vista l'attuale situazione – ricordiamo ancora una volta che siamo al terzo giro – vi consigliamo di attendere eventuali feedback dal web. Se proprio non potete fare a meno, valutate attentamente la situazione: come al solito, noi di GizChina.it non siamo responsabili di difetti causati dalla ROM in basso. La saggezza popolare ritiene che la terza volta è quella buona, ma forse è meglio procedere con i piedi di piombo.

V11.0.11.0 QFQMIXM per Mi A3 – Download

