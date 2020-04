Xiaomi Mi A2 Lite comincia ricevere (di nuovo) l’aggiornamento ad Android 10

Nel corso del mese di Marzo, la compagnia di Lei Jun ha dato il via al rilascio di Android 10 per Xiaomi Mi A2 Lite. Purtroppo si è trattato di una release alquanto problematica, in grado di causare bootloop e difetti di varia natura. L'azienda ha imposto lo stop al roll out e con un comunicato ufficiale ha annunciato l'inizio dei lavori per risolvere la cosa. E ora tutto sembra andare per il verso giusto e l'aggiornamento ha cominciato a riprendere il suo corso.

Xiaomi Mi A2 Lite: l'aggiornamento ad Android 10 è nuovamente disponibile

Android 10 ha cominciato a fare capolino a bordo dello Xiaomi Mi A2 Lite per la seconda volta, con un aggiornamento del peso di 1.15 GB in rilascio in queste ore. Secondo quanto riportato dal changelog – lo vedete nell'immagine in alto – il firmware introduce il tema scuro, le gesture full screen, nuovi controlli sulla privacy e sostituisce la Radio FM di Xiaomi con un'app targata Qualcomm.

Nel momento in cui scriviamo pare che l'azienda cinese non abbia ancora confermato ufficialmente l'update. Quindi dovrebbe trattarsi di apparizioni sporadiche, forse come un preludio per l'aggiornamento per tutti. Comunque, visti i precedenti dello scorso firmware e sopratutto visto il caso del Mi A3 (arrivato al terzo aggiornamento) forse è il caso di valutare bene se installare o meno Android 10 sul vostro Xiaomi Mi A2 Lite.

Il nostro consiglio è quello di pazientare ed attendere feedback e pareri (magari quelli degli utenti più temerari), in modo da non incorrere in eventuali problematiche.

