Xiaomi Mi 9T: arrivano le patch di sicurezza di marzo, ma non solo

Da qualche mese, ormai, Xiaomi ha lanciato la nuova serie Mi 10, dando finalmente sfogo a tutto il suo potenziale. Non si tratta di un brand, però, incline a dimenticare gli smartphone più datati, lasciandoli senza alcun aggiornamento. Motivo per cui anche su Xiaomi Mi 9T arrivano le ultime patch di sicurezza di Android, ma anche altre novità.

Xiaomi Mi 9T si aggiorna alla MIUI 11.0.5.0

Anche Mi 9T ha ricevuto la MIUI 11 qualche mese fa, approdando finalmente su Android 10. Molte delle funzionalità presenti su tale sistema, dunque, le troviamo già all'interno di questo smartphone. Con l'ultimo aggiornamento, però, alcune opzioni sono state migliorate ed il sistema dovrebbe risultare più fluido rispetto al passato. Oltre questo, poi, sono arrivate anche le nuove patch di sicurezza di marzo 2020, che finalmente rendono ancora più sicuro il dispositivo.

Questo update porta la versione del firmware alla MIUI 11.0.5.0, nella versione globale. Anche qui in Italia, dunque, ben presto l'aggiornamento dovrebbe raggiungere tutti gli utenti. Oltre le patch di sicurezza, poi, avrete modo di familiarizzare con l'App Lock, così come ammirare qualche ritocco estetico portato all'interno della home. Nel caso in cui l'aggiornamento tardi ad arrivare, potrete provare a forzare il sistema, andando su Aggiornamenti di sistema. Mantenete sempre una SIM dati all'interno del dispositivo e, nel caso in cui fosse disponibile, l'update comparirà all'interno di tale pagina.

