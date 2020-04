Xiaomi Mi 9 Lite: arriva Android 10 con la MIUI 11 Global Stabile

Portare l'aggiornamento ad Android 10 non si sta rivelando un gioco da ragazzi per Xiaomi. Basti vedere la situazione creatasi attorno a Mi A3, costretto a fare retrofront per ben 3 volte. Evidentemente sta andando meglio a Xiaomi Mi 9 Lite, pur non facente parte del progetto Android One (solitamente più tempestivo a ricevere i major updates). È stato da poco rilasciato l'ultimo aggiornamento alla MIUI 11 Global Stabile, portando con sè l'ultima major release da parte di Google.

L'ultimo aggiornamento della MIUI 11 arriva su Xiaomi Mi 9 Lite

Questo update riguarda la MIUI V11.0.1.0.QFCMIXM, ha un peso di 2.3 GB e fa sì che gli utenti di Xiaomi Mi 9 Lite ricevano Android 10. Non soltanto gli utenti asiatici ma anche quelli in Italia, come dimostrano le segnalazioni in arrivo da parte dei suoi possessori nostrani.

Ma quali sono le novità? Oltre allo stesso Android 10, questo aggiornamento introduce le patch di sicurezza di febbraio 2020. Ma non solo: è presente anche il supporto al Tema Scuro, così come alcune migliorie apportate alla modalità Always-On Display.

