Xiaomi Mi 6 Classic ufficiale: scheda tecnica, prezzo e data!

L'esistenza di Xiaomi Mi 6 Classic è decisamente sul filo del rasoio. Da un lato viene da chiedersi a che pro lanciare un modello del genere, quando ci sono già modelli di fascia alta e non per tutte le tasche. Dall'altro è indubbio che Mi 6 sia stato uno dei top di gamma più apprezzati degli ultimi anni, per la gioia di tutti i nostalgici. Fatto sta che, per la sorpresa di tutti, oggi il product director Wang Teng Thomas ha annunciato ufficialmente che Mi 6 Classic si farà. Ma non solo: ha colto la palla al balzo per postare su Weibo un'immagine del telefono, con tanto di dettagli su specifiche e prezzo!

La prima cosa che si nota è che questo Xiaomi Mi 6 Classic non sarà una riedizione estetica del Mi 6 originale. Sul davanti era ovvio che sarebbe stato così, con l'adozione di uno schermo forato in modo da ospitare la selfie camera senza le ormai anacronistiche tacche sopra e sotto. Si tratta di uno schermo AMOLED da 5.99″ Quad HD+, con refresh rate a 90 Hz, densità di 545 PPI e supporto HDR10+. Grazie alla tecnologia AMOLED, non manca il sensore d'impronte sotto al display per lo sblocco biometrico.

Anche il reparto hardware è ovviamente in pari con i top di gamma attuali. Lo Snapdragon 865 non manca, così come un taglio unico di memorie da 12/256 GB senza espandibilità, oltre ad una batteria da 4070 mAh con ricarica rapida 30W e wireless a 10W. Così come adottato su Mi 10, anche il nuovo Mi 6 integra speaker stereo 1216, in modo da restituire una qualità audio ottimale. Il chipset Qualcomm porta con sé anche il supporto 5G Dual Mode SA+NSA.

Rispetto a Mi 6 cambia e non poco anche il comparto fotografico, non più disposto in orizzontale bensì in verticale. Aumenta anche il numero dei sensori, con una tripla fotocamera comprensiva di grandangolare e teleobiettivo con OIS, in grado di fornire uno zoom ottico 5X e digitale 30X.

Prezzo e disponibilità

Xiaomi Mi 6 Classic sarà disponibile in Cina a partire dal 28 aprile al prezzo di 3699 yuan, circa 475€. Se voleste saperne di più, potete consultare la pagina dedicata a questo link.

PS: Buon 1 aprile!

