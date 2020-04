Xiaomi Mi 10 Youth si lascia scoprire grazie a questo unboxing 3D

A quanto pare la compagnia di Lei Jun ci ha preso gusto con gli unboxing 3D (e come dargli torto) e a questo giro tocca allo Xiaomi Mi 10 Youth, fresco di lancio insieme alla MIUI 12.

Xiaomi Mi 10 Youth: l'unboxing 3D è una figata (è c'è anche un gattino nascosto…)

Mentre quello dedicato al Mi 10 ci ha portato nello spazio, unboxing 3D dello Xiaomi Mi 10 Youth offre una stanza finemente arredata, con un fantastico panorama sullo sfondo. Proprio come visto per il fratello maggiore, anche in questo caso è possibile modificare il colore del dispositivo e osservarlo da qualsiasi angolazione. Il pulsante a destra fa accedere ad un focus sul comparto fotografico mentre la rotellina in basso al centro mostra i componenti interni dello smartphone.

Cliccando sul pulsante a sinistra si sbloccherà una panoramica del sistema a periscopio presente nel modulo fotografico, con la possibilità di effettuare lo Zoom 50X del paesaggio (e quello in alto è il risultato…). Insomma, si tratta di certo di un modo originale ed utile per avere un'idea chiara del design di Xiaomi Mi 10 Youth. Se poi pensiamo che per noi occidentali il dispositivo dovrebbe arrivare come Mi 10 Lite Zoom, beh le cose si fanno ancora più interessanti in modo da poter scoprire se questo è lo smartphone che fa al caso nostro (almeno per quanto riguarda il lato estetico).

CLICCA QUI PER L'UNBOXING 3D DEL MI 10 YOUTH

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu