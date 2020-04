Insieme alla MIUI 12, la compagnia di Lei Jun ha ufficializzato il nuovo Xiaomi Mi 10 Youth Edition, dispositivo arrivato anche da noi come Mi 10 Lite ma in questo caso dotato di un paio di migliorie da non sottovalutare. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo modello tra scheda tecnica, prezzo e disponibilità sul mercato.

Xiaomi Mi 10 Youth Edition ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il design e le colorazioni dello Xiaomi Mi 10 Youth Edition non sono di certo un segreto: qui trovate le varie versioni in dettaglio mentre per quanto riguarda il look generale, non si notano differenze rispetto al nostro modello 10 Lite. O meglio una differenza c'è eccome, basta osservare il modulo fotografico.

Ancora una volta abbiamo una Quad Camera con un sensore principale da 48 MP, grandangolo e modulo macro, ma il dispositivo si arricchisce rispetto alla nostra versione con un teleobiettivo da 8 MP dotato di un sistema a periscopio, che permette di beneficiare dello zoom ottico 5x, ibrido 10x e digitale 50x, con tanto di stabilizzazione OIS.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche – che trovate in basso – non ci si discosta da quanto visto con il già citato modello Lite. Abbiamo un display Samsung AMOLED da 6.57″ Full HD+ con HDR10+, certificazione TUV Rheinland e protezione Gorilla Glass 5. Il cuore del dispositivo è lo Snapdragon 765G e ovviamente non manca il supporto al nuovo standard di connettività. Di seguito, tutti i dettagli sulla scheda tecnica.

Scheda tecnica

Display Samsung AMOLED da 6.57″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9, HDR 10, DC Dimming, campionamento al tocco 180 Hz, certificazione TUV Rheinland;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9, HDR 10, DC Dimming, campionamento al tocco 180 Hz, certificazione TUV Rheinland; dimensioni di 164.02 x 74.77 x 7.88 mm per 192 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G fino a 2.4 GHz;

fino a 2.4 GHz; GPU Adreno 620;

6/8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 64/128/256 GB di storage UFS 2.1 non espandibile;

di storage UFS 2.1 non espandibile; sensore ID nel display e riconoscimento facciale;

quad camera posteriore da 48+8+8+2 MP f/1.79-2.2-2.4-2.4 con grandangolare FOV 120°, macro 2 cm, teleobiettivo con zoom ottico 5X, OIS e flash LED;

f/1.79-2.2-2.4-2.4 con grandangolare FOV 120°, macro 2 cm, teleobiettivo con zoom ottico 5X, OIS e flash LED; selfie camera da 16 MP ;

; supporto dual SIM 4G/5G, Wi-Fi Dual Band, MIMO, Bluetooth 5.1, NFC, Daul Frequency GPS, GPS-AGPS-Galielo-Beidou- Gloanss, sensore IR, ingresso mini-jack;

batteria da 4160 mAh con ricarica rapida da 22.5W;

con ricarica rapida da 22.5W; sistema operativo Android 10 tramite interfaccia MIUI 11.

Xiaomi Mi 10 Youth Edition – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Xiaomi Mi 10 Youth Edition parte da 2099 yuan (273€) per la versione da 6/64 GB. Si sale poi a 2299 yuan (299€) per il modello da 6/128 GB. Per gli amanti della massima potenza sono presenti all'appello anche le configurazioni da 8/128 GB e 8/256 GB, rispettivamente al prezzo di 2499 e 2799 yuan, circa 325/364€ al cambio attuale. I preoder partono oggi mentre le vendite vere e proprie arriveranno dal 30 Aprile.

