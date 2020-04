Xiaomi Mi 10 Youth: rivelati i primi sample fotografici, anche con zoom 50x

Nonostante la serie Mi 10 sia già stata presentata sul mercato, saranno tanti i dispositivi che nel corso di questi mesi completeranno tale famiglia. Come spesso capita, infatti, il brand non si limita a lanciare un paio di smartphone per la sua serie di punta. Motivo per cui, ben presto, potremmo vedere sul mercato il nuovo Xiaomi Mi 10 Youth Edition, dotato di un comparto fotografico da top di gamma.

Mi 10 Youth Edition: ecco le potenzialità dello zoom 50x

Non conosciamo ancora tutte le caratteristiche tecniche di questo device. Sembra, infatti, che il brand abbia puntato tutto su una qualità fotografica eccellente per questo Xiaomi Mi 10 Youth Edition, mostrando fin da subito le potenzialità di tale comparto. Da qualche ora, dunque, in rete sono comparsi i primi sample di tale prodotto, che mostrano la qualità dei sensori montati su tale unità. Grazie allo zoom fino a 50x, con un teleobiettivo a periscopio, è possibile riuscire a riprendere immagini ben più distanti del dovuto, con una risoluzione davvero eccellente.

Da questi pochi scatti non è possibile capire al volo quale sia, realmente, la qualità espressa dal sensore. Xiaomi pare aver puntato tutto, però, su questo comparto, quindi confidiamo sul fatto che il prodotto sia effettivamente valido sotto questo aspetto, al di là delle prestazioni restituite da questo zoom. Non sono ancora state rivelate le specifiche del dispositivo, dunque dovremo ancora attendere un po' per sapere di più.

